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kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynadı? İşte hayatı

Survivor yarışmacıları dün akşam itibariyle en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekranların fenomen yarışması dün ilk bölümüyle yayınlandı ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Yayınlanan bölüm itibariyle dikkat çeken isimlerden bir tanesi olan ’ın hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye’de birçok futbol kulübünde top koşturan Sercan Yıldırım Sivasspor, Bursaspor, Galatasaray gibi kulüplerde forma giymiş ve Bursaspor’un efsane isimleri arasına adını yazdırmayı başarmıştır. Peki, ? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında nereli, hangi takımda oynadı? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 16:08 ABONE OL
Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynadı? İşte hayatı

Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020 dün akşam ilk bölümü itibariyle ekranlara geldi. Ünlüler kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım ilk bölüm itibariyle dikkatleri çekmeyi başaran isimler arasında yer alıyor. 5 Nisan 1990 yılında dünyaya gelen Sercan Yıldırım Sivasspor, Bursaspor ve Galatasaray gibi büyük kulüplerde forma giymeyi başarmıştı. Survivor 2020'de de adından söz ettiren eski futbolcunun hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan kaç yaşında nereli? İşte bu soruların yanıtları…

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR? SERCAN YILDIRIM KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Sercan Yıldırım'ın hayatı…

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Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynadı? İşte hayatı
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