Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynadı? İşte hayatı

Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020 dün akşam ilk bölümü itibariyle ekranlara geldi. Ünlüler kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım ilk bölüm itibariyle dikkatleri çekmeyi başaran isimler arasında yer alıyor. 5 Nisan 1990 yılında dünyaya gelen Sercan Yıldırım Sivasspor, Bursaspor ve Galatasaray gibi büyük kulüplerde forma giymeyi başarmıştı. Survivor 2020'de de adından söz ettiren eski futbolcunun hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan kaç yaşında nereli? İşte bu soruların yanıtları…

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR? SERCAN YILDIRIM KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Sercan Yıldırım'ın hayatı…