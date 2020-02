Sevgililer Günü’nde ayrılık şarkıları esti

Video izleme ve paylaşma platformu YouTube, Sevgililer Günü'nde en fazla izlenen aşk ve ayrılık şarkılarını açıkladı. Yılın geri kalanına ait günlük ortalama ile Sevgililer Günü'nün kıyaslandığı hesaplamaya göre ünlü rock grubu Linkin Park'ın "Valentine's Day" (Sevgililer Günü) şarkısının dinlenme sayısı 14 Şubat'ta yüzde 890 arttı. Grubun solisti Chester Bennington, 2017'de 41 yaşındayken yaşamına son vermişti. "Valentine's Day", grubun 2007'de yayınladığı 3. stüdyo albümü "Minutes to Midnight"ta (Gece Yarısına Dakikalar Kala) yer alıyordu.YouTube, izlenmesi en çok artış gösteren aşk şarkılarını da listeledi. Buna göre İskoçya asıllı Avustralyalı pop şarkısıcı Paul Young'ın 1978'de kaydettiği "Love is In The Air" (Havada Aşk Var), yüzde 827 artışla en çok dinlenen aşk şarkısı oldu. Young'ı, Sam Cookie tarafından 1961'de kaydedilen "Cupid" izledi. (Yüzde 169 artış) 90'ların başında birçok hit parçaya imza atan "Boyz II Men" grubunun şarkısı "I'll Make Love To You"nun izlenmesi ise yüzde 83 arttı. Independent TürkçeŞARKININ sözlerinin bir bölümü şu şekilde:Kendimi korumaya alışıktım ancak artık değilimÇünkü yönümü kaybettim ve bir şekildeSiyah bir rüzgâr seni görüş alanından aldıŞimdi sadece gün boyu karanlıkVe üzerimdeki bulutlar daha yavaş ilerliyorÇok tatminsiz görünüyorlarSeni içine koyduklarından beri yer daha soğukAncak kalpsiz rüzgâr esmeye devam ediyorŞimdi sen yoksun ve ben yanıldımSevgililer Günü'nde yalnız olmak nasılmış hiç bilmiyormuşum

