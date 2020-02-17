Son Dakika Haberi: Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi (17 Şubat Pazartesi 2020)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika haberine göre, Akdeniz'de saatler 10.09'u gösterdiğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yaşanan bu sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, depremin yerin 7.56 km altında gerçekleştiği belirtildi. Akdeniz ve Ege'de yoğun bir şekilde hissedilen sarsıntının ardından can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmezken, konuyla ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! 17 ŞUBAT PAZARTESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Akdeniz'de saatler 10.09'u gösterdiğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Haberimizin içerisinden deprem ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir son depremler listesini bulabilrisiniz...