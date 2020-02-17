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Haberi: 'de korkutan ! ve son depremler listesi (17 Şubat Pazartesi 2020)

ve tarafından geçilen bilgisine göre, ’de 3.9 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Saat 10.09’u gösterdiğinde gerçekleşen sarsıntı yerin 7.56 km altında gerçekleşti. Akdeniz ve Ege’de yoğun bir şekilde hissedilen depremde can ve mal kaybı olup olmadığı ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Haberimizin içerisinden son depremler listesini bulabilir, son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 10:41 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 17 Şubat Pazartesi 2020

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika haberine göre, Akdeniz'de saatler 10.09'u gösterdiğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yaşanan bu sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, depremin yerin 7.56 km altında gerçekleştiği belirtildi. Akdeniz ve Ege'de yoğun bir şekilde hissedilen sarsıntının ardından can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmezken, konuyla ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! 17 ŞUBAT PAZARTESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Akdeniz'de saatler 10.09'u gösterdiğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Haberimizin içerisinden deprem ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir son depremler listesini bulabilrisiniz...

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Son Dakika Haberi: Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi (17 Şubat Pazartesi 2020)
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