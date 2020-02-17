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Haberi: Jandarma kayıp ihbarı üzerine bölgeye gitti! Dehşet veren görüntü ile karşılaştı

’nın Ilgın ilçesinden gelen haberi adeta kan dondurdu. Alınan bilgiye göre, 'nde 'den (55) bir süredir haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışmalara başlayan jandarma olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri şoke eden şüphelilerin gösterdiği yerdeki dehşet görüntüler şoke etti.

Giriş Tarihi: 17.2.2020 07:30 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 08:14 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Jandarma kayıp ihbarı üzerine bölgeye gitti! Dehşet veren görüntü ile karşılaştı

Gelen son dakika bilgisine göre, Çiğil Mahallesi'nde Osman Karayel'den (55) bir süredir haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin ifadelerinde Karayel'e otomobille çarptıklarını, öldüğünü anlayınca cesedi su kuyusuna attıklarını söyledikleri öğrenildi.

Ekipler, şüphelilerin gösterdiği kuyuda Karayel'in cesedini buldu.

Kuyudan çıkarılan ceset, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Son Dakika Haberi: Jandarma kayıp ihbarı üzerine bölgeye gitti! Dehşet veren görüntü ile karşılaştı
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