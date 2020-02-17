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Son dakika haberi: Ünlü uzmanından korkutan açıklama! “O ilde tehlike çok daha büyük…”

Türkiye’nin aktif fay hatlarının geçiş güzergahında yer alması ve kuşağında bulunan ülkeler arasında yer alması nedeniyle gerek ülke içinde gerekse ülke sınırları dışında yer alan kara ve denizlerde büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremlere pek çok kez maruz kalıyoruz. Son olarak Elazığ ve Malatya’da meydana gelen Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre 6.8 şiddetindeki depremin ardından yıkımlar meydana gelmiş ve bu yıkımlarda pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Öte yandan tüm bu deprem gelişmelerinin ardından konuyla ilgili olarak araştırma ve analizler yapan pek çok ünlü deprem uzmanında halkı bilgilendirmek amacıyla son dakika açıklamaları gelmeye de devam ediyor. En son Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi yaptığı açıklamalarla o ilimizde diğer tüm tehlikeli illerden daha fazla tehlike bulunduğunu açıkladı. İşte son dakika açıklamasına ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 22:12 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 22:13 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! “O ilde tehlike çok daha büyük…”

Ülkemizin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda yer alması ve kuşağında bulunması nedeniyle çoğu zaman büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremlere maruz kalıyoruz. En son olarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8'lik şiddetli depremin ardından yıkımlar meydana gelmiş ve pek çok vatandaşımız göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti. İşte tüm bu gelişmelerin ardından konuya ilişkin pek çok deprem uzmanından yaptıkları araştırma ve analizlerin sonuçlarını son dakika açıklamalrıyla kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Son olarak Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi tarafından korkutan bir açıklama yapıldı. Doç. Dr. Kaya yaptığı açıklamada o ilimizle ilgili olarak korkutan bir gerçeği dile getirdi. İşte ünlü uzmanın son dakika açıklamalarından bazı satırbaşları…

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Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! “O ilde tehlike çok daha büyük…”
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