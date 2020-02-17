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Son dakika: 'de kadın cinayeti... Eşini bıçaklayarak öldürdü

'de kadın cinayeti yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; Düzce'nin Cumayeri ilçesinde (28), evde bilinmeyen nedenle çıkan kavga sonrası tartıştığı eşi 'ı (25) bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Ziya Pirdal, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.2.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 11:19 ABONE OL
Son dakika: Düzce'de kadın cinayeti... Eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 03.30 sıralarında, Cumayeri'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Ziya Pirdal ile eşi Özlem Pirdal, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ziya Pirdal, ekmek bıçağını alarak, eşine defalarca sapladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Özlem Pirdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası evden kaçan Ziya Pirdal ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Özlem Pirdal'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Düzce'de kadın cinayeti... Eşini bıçaklayarak öldürdü
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