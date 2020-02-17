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Tuzla Otoyolu'nda zincirleme trafiğe neden oldu

Tuzla Otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. , nedeniyle istikameti trafik yoğunluğu oluştu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.2.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 11:07 ABONE OL
Tuzla Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiğe neden oldu

Tuzla, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 08.00 sıralarında 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir sürücü yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle yola savrulan parçaların temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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Tuzla Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiğe neden oldu
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