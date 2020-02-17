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kimdir? Survivor , nereli? İşte hayatı

Survivor 2020 dün akşam itibariyle başladı. İlk bölümünden izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran programın yarışmacıları ise merak konusu olmaya devam ediyor. Bu noktada Survivor 2020 Ünlüler arasında en dikkat çeken isim ise yarışmanın ilk şampiyonu oldu. Gamze Özçelik ile aynı dizide rol alırken aşk yaşayan ve evlenen Uğur Pektaş son zamanlarda adını yaptığı yardım çalışmaları ile duyurmuştu. Haberimizin içerisinden ‘Survivor Uğur Pektaş kimdir?’ sorusunun yanıtını bulabilir, hayatı ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 15:54 ABONE OL
Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur Pektaş kaç yaşında, nereli? İşte hayatı

TV8 ekranlarında dün akşam itibariyle yayınlanmaya başlayan Survivor 2020 izleyicileri ilk bölümüyle ekran başına kilitlemeyi başardı. Fenomen yarışma ünlüler-gönüllüler konsepti ile izleyici karşısına çıkarken, programın yarışmacıları da merak konusu olan detaylar arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılarından olan Uğur Pektaş kimdir? Dün akşam itibariyle en çok araştırılan konular arasında yer alan ünlüler takımından Uğur Pektaş'ın, adı son zamanlarda eşi Gamze Özçelik ile birlikte yaptığı yardım çalışmaları ile anılıyordu. Sabah.com.tr olarak Survivor Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtlarını sizler için hazırladık…

SURVİVOR UĞUR PEKTAŞ KİMDİR? UĞUR PEKTAŞ KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Survivor yarışmasının yanı sıra yer aldığı dizi projeleriyle tanınan Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde dünyaya geldi. İşte Uğur Pektaş'ın hayatı…

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Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur Pektaş kaç yaşında, nereli? İşte hayatı
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