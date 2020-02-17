Buzlanmanın etkili olduğu Van'da bugün okullar tatil mi? 17 Şubat Pazartesi Van okullar tatil olacak mı?

Kar tatili haberleri birçok ilimizden peş peşe geliyor. Son iki haftadır Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle de kimi il ve ilçelerde okullar ilgili ilin valiliği tarafından yapılan açıklama ile tatil ediliyor. En son iki gün üst üste birçok ilde okullar tatil edilmiş ve ardından bir açıklama ile daha Cuma gününün de tatil olduğu açıklanmıştı. Merak konusu olan illerden ikisi ise Van oldu. Van'ın birçok kesiminde kar yağışı etkili oluyor Peki, 17 Şubat Pazartesi günü yani yarın Van'da okullar tatil mi?

VAN'DA KAR YVANŞI ETKİLİ - OKULLAR TATİL Mİ?

İşte Van'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı…