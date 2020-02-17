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Veteriner, 15 dakikada 9 yedi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Veteriner, 15 dakikada 9 sucuk ekmek yedi
Türkiye'nın önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde' Sucukla Patla' yarışması ilginç görüntülere sahne oldu. Kayseri Ticaret Borsası'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmada, 10 yarışmacı 15 dakikada en fazla sucuk ekmeği yemek için yarıştı. Coşkulu kalabalığın da alkışlarla destek verdiği yarışmacılardan veteriner Selçuk Derin 9 sucuk ekmek yiyerek birinciliği elde etti. Selçuk Derin, 3 bin lira ödülün sahibi olurken, yarışmanın ardından fenalık geçirdi. Derin'e 112 ekipleri müdahale etti.
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Veteriner, 15 dakikada 9 sucuk ekmek yedi
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