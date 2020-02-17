Son dakika: Yanlış ‘HIV’ teşhisine 55 bin tazminat istedi

33 yaşındaki Tuğba Taşanırmak ile Mesut Taşanırmak evliydi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında, genç kadın İstanbul Kağıthane'deki özel bir hastanede doğum yaptı. Bir kız bebek dünyaya getiren anne iddiaya göre, iki gün boyunca çocuğuna dokunamadı. Doktorlar, 'Bebekte solunum sıkıntısı var' gibi bahanelerle minik kızı anneden ayrı bıraktı.

EŞİNDE HİV ÇIKMADI!

Aynı gün doktor İsmet Gökçen, yine iddiaya göre anne Tuğba'ya test yaptıklarını ve genç kadında HİV olduğunu söyledi. Tuğba'nın kardeşi, ablasına HİV bulaştırdığı gerekçesiyle eniştesini darp etmeye başladı. Fakat Mesut Taşanırmak'a yapılan test sonucunda HİV virüsü taşımadığı ortaya çıktı. Bütün oklar genç annenin üzerine dönmüştü. Eşini başka bir adamla aldatmış konumuna düşen Tuğba Taşanırmak, ne yapacağını bilemedi.





'YANLIŞ TEŞHİS KOYDUK' DEDİ

Aynı gün akşam saatlerinde ise, doktora İsmet Gökçen küçük kızı annesinin yanına getirerek, emzirmesi gerektiğini söyledi. Aile üyeleri HİV olduğu gerekçesiyle çocuğunu emzirmemesi gerektiğini doktora söylediklerindeyse Dr. Gökçen, 'Size şaka yaptık. Şakadan da mı anlamıyorsunuz? Tuğba hanım HİV değilmiş. Eşeği dağa gönderdik dağdan sağ salim geldi' gibi sözlerle aileyle alay etmeye başladı.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Olayın şokunu atlatamayan aile, ertesi gün çıkış işlemleri sırasında Dr. İsmet Gökçen'le aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında aile üyeleri yine iddiaya göre doktor tarafından tehdit edildi. Olayla ilgili şikayetçi olan aile, geçtiğimiz günlerde doktor ve hastaneye tazminat davası açtı.

SÜTTEN KESİLDİ

Dava dilekçesinde, genç annenin kendisine konulan ynalış bir teşhis dolayısıyla aile içerisinde büyük bir kavgaya ve psikolojik olarak kötü hissettiğini, bu nedenle sütten kesildiğini küçük kızına halen süt veremediğini ileri sürerek 55 bin lira tazminat talep etti.



