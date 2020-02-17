Bugün okullar tatil mi? Buzlanma ve kar yağışı nedeniyle 17 Şubat Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valiliklerden gelecek açıklamalar...

Yurt genelinde devam eden kar yağışları özellikle doğu bölgelerimizde gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yaşanan bu kar yağışları ulaşımla ilgili problemleri de beraberinde getirirken, kar tatili haberlerinin de yakından takip edilmesine neden oluyor. Bu noktada Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkâri illerine dikkat çekti. Yarın sabah okula gidecek olan öğretmenler, öğrenciler ve velileri ise 'yarın okullar tatil mi, tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili valiliklerden açıklamalar olup olmadığı merak edilirken, yaşanan tüm son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik. İşte 17 Şubat Pazartesi günü kar tatili olan iller ve ilçeler…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER

17 Şubat Pazartesi günü kar nedeniyle eğitime ara verilen illeri ve diğer tüm son dakika gelişmelerini haberimiz içerisinden bulabilirsiniz…