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Yarın ? 18 Şubat Salı okullar tatil olacak mı? Hakkâri Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi!

Türkiye’de doğu bölgelerimizde yaşanan kar yağışları gündelik hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşımda sorunları da beraberinde getiriyor. Yolların karla kaplı olması ve buzlanma gibi sorunların ortaya çıkması nedeniyle öğrenciler okullarına gitmekte zorluk çekebiliyor. Hal böyle olunca da valiliklerin kar tatili açıklamaları öğretmenler, öğrenciler ve velileri tarafından merakla araştırılıyor. Bu noktada gün içerisinde en çok araştırılan konu ‘yarın okullar tatil olacak mı?’ sorusu oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için yayınladığı hava durumu raporunda Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı, Iğdır, Kars illerine dikkat çekti. Peki, 18 Şubat Salı yarın ? Haberimizin içerisinden valiliklerden gelen kar tatili açıklamalarına ulaşabilir, ‘yarın okullar tatil mi?’ sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 15:23 ABONE OL
Yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Salı okullar tatil olacak mı? Hakkâri Valiliği’nden son dakika kar tatili açıklaması geldi!

Yurdun doğu kesimlerinde etkili olmayı sürdüren kar yağışları gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde okula gitmek için hazırlanan öğretmenler, öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden '18 Şubat Salı yarın okullar tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı hava durumu raporunda pek çok ile dikkat çekerken Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Kars ve Van'da yarın ? Haberimizin içerisinden kar tatili haberleri ile ilgili gelişmelerini bulabilir, valilik açıklamalarına ulaşabilirsiniz…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ŞUBAT SALI OKULLAR TATİL OLACAK MI?

18 Şubat Salı günü kar nedeniyle eğitime ara verilen illeri ve diğer tüm son dakika gelişmelerini haberimiz içerisinden bulabilirsiniz…

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Yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Salı okullar tatil olacak mı? Hakkâri Valiliği’nden son dakika kar tatili açıklaması geldi!
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