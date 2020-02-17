Yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Salı okullar tatil olacak mı? Hakkâri Valiliği’nden son dakika kar tatili açıklaması geldi!

Yurdun doğu kesimlerinde etkili olmayı sürdüren kar yağışları gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde okula gitmek için hazırlanan öğretmenler, öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden '18 Şubat Salı yarın okullar tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı hava durumu raporunda pek çok ile dikkat çekerken Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Kars ve Van'da yarın okullar tatil mi? Haberimizin içerisinden kar tatili haberleri ile ilgili son dakika gelişmelerini bulabilir, valilik açıklamalarına ulaşabilirsiniz…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ŞUBAT SALI OKULLAR TATİL OLACAK MI?

18 Şubat Salı günü kar nedeniyle eğitime ara verilen illeri ve diğer tüm son dakika gelişmelerini haberimiz içerisinden bulabilirsiniz…