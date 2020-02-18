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18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı

Çağlayan'da bulunan 'nda tutuksuz yargılandığı davada, hakkında tutuklama kararı çıkan sanık, mahkeme salonunun dışındaki cam kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı. Alt kata inen sanık O.E.'yi polis ve güvenlik görevlileri yakaladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 16:18 ABONE OL

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" davasından 18 yıl ceza alarak hakkında tutuklama kararı çıkan sanık O.E. duruşma salonunun bulunduğu 1'inci kattan koşarak aşağıya indi. Sanık O. E., zemin kata indikten sonra mahkeme salonlarının kalemlerinin bulunduğu koridorun başındaki cam kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı. Polis ve adliyenin güvenlik görevlilerince kısa sürede yakalanan sanık, cam parçalarından dolayı vücudunda oluşan kesikler için hastaneye götürüldü.

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18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı
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