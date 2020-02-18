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Haftanın A101 20 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu listesi yayına girdi! A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte detaylar

yayınlandı! Her hafta getirdiği birbirinden farklı, kaliteli ve ucuz ürün ile tüketicileri kendi bünyesinde toplamayı başaran A101 marketleri bu hafta da adından çokça söz ettirecek. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden market bu hafta televizyondan cep telefonuna, çamaşır makinesinden elektrikli ev aletlerine kadar pek çok farklı ürünü bulunmaz fırsatlarla raflarına koyacak. Peki, A101 20 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Bu haftanın dikkat çeken ürünleri: Samsung Smart TV, Honor 7s Cep telefonu, SEG Çamaşır makinası, Tencere Seti, Mama Sandalyesi, Temizlik malzemeleri oldu. Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde ‘A101 aktüel ürünler listesine yer verdik.’ İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.2.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 09:04 ABONE OL
Haftanın A101 20 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu listesi yayına girdi! A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte detaylar

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden A101 marketler zinciri bu haftada getirdiği birbirinden ucuz ve kaliteli ürün ile tüketicileri kendi bünyesi altında toplamayı başaracak. A101 aktüel ürünlerinde bu hafta tüketiciler, Samsung Smart TV, Honor 7s Cep telefonu, SEG Çamaşır makinası, Tencere Seti, Mama Sandalyesi, Temizlik malzemeleri ve Gıda ürünlerini oldukça uygun fiyatlara alabilecekler. Binlerce kişinin internet üzerinden her hafta takip ettiği market zinciri Perşembe günleri yeni ürünlerle tüketicileri ile buluşuyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte, 20 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 20 ŞUBAT 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!

Haberimizin içerisinden 20 Şubat Perşembe 2020 tarihinden itibaren marketlerde yerini alacak olan fırsat ürünlerinin kataloğuna erişebilirsiniz…

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Haftanın A101 20 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu listesi yayına girdi! A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte detaylar
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