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Korkunç son...Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı!

'de girişiminde bulunan bir kişi korkunç bir şekilde yere çakılarak hayatını kaybetti. Kayseri'de 5'inci kattaki evinin balkonunda intihara kalkışan inşaat bekçisi Saadettin K. (55) eşinin kendisini tutmaya çalışmasına rağmen aşağıya düşerek yaşamını yitirdi. O anlar kameraya kaydedildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 17:57 ABONE OL
Korkunç son...Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı!

İnşaat bekçisi Saadettin K, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan apartmanın 5'inci katındaki evinde balkona çıkarak bilinmeyen bir nedenle intihara kalkıştı. Durumu fark eden Ayşe K, son anda balkona koşarak eşini aşağıya sarktığı sırada yakaladı. Ayşe K, eşini bir süre tutmaya çalıştı. Bu sırada çiftin komşuları da aşağıda battaniye açtı. Ayşe K.'nin kollarından tutmaya çalıştığı Saadettin K., kısa süre sonra ceketinden sıyrılarak boşluğa düştü.

Alt kat balkon demirlerine çarparak battaniyenin üzerine düşen Saadettin K., ağır yaralandı. Saadettin K., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşinin ceketi elinde kalan ve sinir krizi geçiren Ayşe K. da hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Saadettin K, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Korkunç son...Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı!
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