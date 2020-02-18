‘Camda gördüğüm ışık umutlandırdı’

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Karapet mevkisinde meydana gelen ilk çığ felaketinden yaralı olarak kurtulan kahraman iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, yaşadığı dehşeti anlattı. 2007'den bu yana operatörlük yapan Karagülle, 4 Şubat'ta Bahçesaray karayolunu kardan temizlemek için bölgeye gitti. Yol açma faaliyeti sırasında büyük bir çığın meydana gelmesi sonucu 20 tonluk iş makinesiyle uçuruma yuvarlanan Karagülle, sıkıştığı için saatlerce kurtulmayı bekledi.Tam umudunu yitirmişken camdan içeriye giren ışık sayesinde eline aldığı çekiçle camı kırarak kurtulan Karagülle, yaralı halde en yakın köye bir kilometre yürüdü. Faciada Bahçesaray'a gidecek olan bir köy minibüsünün de çığ altında kaldığı ihbarını veren Karagülle, ihbarla 7 canın kurtulmasını sağladı. 4 çocuk babası Bahattin Karagülle, "Ben hastanedeyken saat 20.30 sıralarında minibüsün bulunduğuna dair haber geldi. Minibüsten ne yazık ki kayıp haberini de aldım. Ancak 7 kişinin kurtarıldığını da söylediler. Minibüste iki çocuk vardı. O çocuklar hiç aklımdan gitmiyor. Hatta camdan bana bakıp şakalaşan bir çocuk vardı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Çok üzücü bir olay. Ertesi gün ne yazık ki başka bir çığ daha meydana geldi" dedi. İHA

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