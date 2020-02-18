Son dakika: Cinayet şüphelisinden şoke eden savunma: Önce bıçağı çıkardım...

Eskişehir'de, iki gün önce kıskançlık iddiasıyla çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi (35) bıçakla öldürdüğü öne sürülen Ferhat F.'nin (26) mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli şahsın mahkemedeki ifadesinde, eşinin kendini bıçakladığını belirterek, suçsuz olduğu dile getirdi.



"EŞİM KENDİNİ BIÇAKLADI"

Şüpheli Ferhat F., "Ben olayla ilgili olarak savcılıkta ve kollukta ifade vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim. Eşim kendini bıçakladı. Ben herhangi bir eylemde bulunmadım. Eşime öncesinde vurmadım, kendisi bir anda kalkıp mutfağa gitti, bıçakla geri döndü. Bu arada bıçağı göğüsüne sapladı. Göğsünde küçük bir açılık vardı. Ben kanamayı durdurmak için tampon yaptım. Önce bıçağı çıkarmıştım. 112'yi hemen aramadım, yaralanması küçük olduğu için önce ben müdahale etmeye çalıştım. Evde başka kimse yoktu. Binadaki komşuları çağırdım. Eşimle 3 gün önce tartışmıştık. Yüzüne vurmuştum. Rapordaki diğer yaralanmalar bundan kaynaklı olmuş olabilir. Ancak bu olayın olduğu gün kesinlikle eşime vurmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Eşim kendi kendini bıçakladı. Onu ben öldürmedim" şeklinde konuştu.

"KISKANÇLIKTAN İŞE GÖNDERMİYORDU"

Ayrıca cinayet şüphelisi Ferhat F., eşinin aralarındaki yaş farkından dolayı kendisini kıskandığını belirterek, "Eşimle aramızda yaş farkı vardır. Kendisi benden 10 yaş büyüktür. Eşim bunu her zaman sorun yaptı. Bu durum beni kıskanmasına da neden oldu. Kendisini bıçaklamasının sebebi de buydu. Söylediği sözleri önceki ifadelerimde de belirtmiştim. Daha önce de aramızda sözlü tartışmalar olmuştur. Bundan dolayı kendi iradesiyle kadın sığınma evine gitti. Bu olaydan yaklaşık 1 ay önce de yine aramızdaki tartışma sırasında ben çenesine tokat attım. Beni kıskandığı için işe dahi göndermek istemiyordu, bir keresinde koluma çatal sapladı. Suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum, adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.