e-Bordro sorgulama ekranı 2020: e-Bordro nasıl ve nereden çıkarılır?

Maaş bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşların kullandığı e-bordro sistemine giriş araştırılıyor. Memurlar internet üzerinden uygulanan sistemde maaşlarıyla ilgili her türlü bilgiye kısa sürede ulaşıyorlar. Bu bağlamda; arama motorlarında araştırılan e-bordro sorgulama ekranına ulaşmak isteyenler nereden ve nasıl yapacaklarını araştırıyor. Buna göre; e-Bordro nasıl ve nereden çıkarılır? İşte e-Devlet ile e-bordro sorgulama ekranı 2020!

E-BORDRO NEDİR?

"Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir. E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

E-BORDRO SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekir. E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin.

İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarak da 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

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