Eski ortak baba ve oğlunu öldürdü

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İSTANBULBahçelievler Kıbrıs Caddesi üzerinde çeyiz dükkanı bulunan Sami Bulut ile eski ortağı Ali Ş. arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet oluştu. Ali Ş., dün dükkana gelerek Sami Bulut ile tartıştı. Dükkanın önünde başlayan tartışma büyüdü ve eski ortak, Sami Bulut ile oğullarına silahla ateş açtı. Saldırgan Ali Ş., kaçarken, ağır yaralanan Sami Bulut ve oğlu Kürşat Bulut (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumu ciddiyetini koruyan Samet Bulut'un (32) tedavisi ise sürüyor. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.