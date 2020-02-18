Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Evinde kendini astı

Evinde kendini astı

'in Ödemiş ilçesinde Mustafa V. (58), evinin tavanındaki kancaya bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 15:14 ABONE OL

Ödemiş ilçesinin kırsal Gerçekli Mahallesi'nde oturan evli ve bir çocuk babası çiftçi Mustafa V., dün saat 19.00 sıralarında, yakınları tarafından evinde, tavana iple asılı bulundu. İhbar üzerine adrese gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Mustafa V.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği belirlenen kuş tutkunu Mustafa V.'nin cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Jandarma, Mustafa V.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evinde kendini astı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN