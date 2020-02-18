Galata’da korku dolu anlar, patlayan cam aşağıya uçtu

Yangın, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Galata Bereketzade Mahallesi Şair Ziya Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın en üst katındaki avizeci dükkanından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların çıktığını gören çevredeki esnaf durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu ve Fatih İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.



EKİPLER OLAY YERİNE ULAŞMAKTA ZORLANDI

Yola çıkan ekipler Galata mevkisinde geldikleri esnada hatalı parklanma nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Defalarca anons eden ekipler, vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Bir süre sonra olay yerine ulaşan ekipler, merdiven aracıyla çatıya ulaşarak hem içeriden hem de dışarıdan müdahale etmeye başladı. Müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.

PATLAYAN CAM AŞAĞIYA UÇTU

Ekipler soğutma çalışmalarına başladığı esnada üst kattan patlayan bir cam ise hızla aşağıya düştü. Şans eseri kimseye çarpmayan cam korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların panik yaşadığı yangın daha sonra yapılan müdahalelerle tamamen kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise caddeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yangını cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşların dalga geçmesi dikkat çekti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.