Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hafize'nin ölümünde yürek yakan detay! Şikayetinden vazgeçip 'katiline' dönmüş...

'nin ölümünde yürek yakan detay! Şikayetinden vazgeçip 'katiline' dönmüş...

Eskişehir'de, kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada eşi Ferhat Fidan (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen Fidan'ın (35) şiddet gördüğü gerekçesiyle 5 ay önce polise başvurup, kadın sığınma evine yerleştirildiği, ancak daha sonra şikayetinden vazgeçip, tekrar evine döndüğü ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 16:24 ABONE OL
Hafize'nin ölümünde yürek yakan detay! Şikayetinden vazgeçip 'katiline' dönmüş...

Odunpazarı ilçesi, Erenköy Mahallesi'nde yaşayan ve ilk evliliğinden 1 oğlu bulunan ev kadını Fidan, 16 Şubat günü kıskançlık nedeniyle bir kargo şirketinde çalışan eşi Ferhat Fidan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ferhat Fidan, 3 yıllık eşini bıçakla yaraladı. Hafize Fidan, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ferhat Fidan, tutuklandı.

Hafize Fidan'ın cenazesi, dün memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belenyaka Mahallesi'ndeki Ilgın Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hafize'nin ölümünde yürek yakan detay! Şikayetinden vazgeçip 'katiline' dönmüş...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN