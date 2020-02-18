Hafize'nin ölümünde yürek yakan detay! Şikayetinden vazgeçip 'katiline' dönmüş...

Odunpazarı ilçesi, Erenköy Mahallesi'nde yaşayan ve ilk evliliğinden 1 oğlu bulunan ev kadını Hafize Fidan, 16 Şubat günü kıskançlık nedeniyle bir kargo şirketinde çalışan eşi Ferhat Fidan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ferhat Fidan, 3 yıllık eşini bıçakla yaraladı. Hafize Fidan, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ferhat Fidan, tutuklandı.



Hafize Fidan'ın cenazesi, dün memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belenyaka Mahallesi'ndeki Ilgın Mezarlığı'nda toprağa verildi.