Hayat kurtardı kalpleri kazandı

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Çin'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına katılabilmek için gittiği Slovenya'daki kayak merkezinde, bindiği teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki çocuğu havada tutarak hayatını kurtaran 19 yaşındaki milli kayakçı Sıla Kara'yı arkadaşları coşkuyla karşıladı. Slovenya'dan döner dönmez sporcusu olduğu Erzurum Kayak Kulübü'ne giden Sıla Kara'yı kulübün dışına çıkaran sporcular, bir araya gelerek oluşturdukları kalp şeklinin içine Sıla'yı alarak hep bir ağızdan, "Seninle gurur duyuyoruz" diye bağırdı. Sporcular daha sonra Kara'yı elleriyle havaya atıp tuttu. Kara, "Türkiye'den ve yurt dışından tebrik mesajları alıyorum. Ülkemin adını dünyaya duyurduğum için çok mutlu ve gururluyum. Bana güzel mesajlar gönderen herkese teşekkür ediyorum. Prensesler gibi karşılandım. Bedenleri ile kulüp binasının önünde kalp yapıp, beni içine almalarını ise hiç unutmayacağım" diye konuştu.