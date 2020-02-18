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haberi: Genel Af yasası, Ceza İndirimi ve 2. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? ve !

Genel Af Yasası, ve Ceza İndirimi ile ilgili haberleri mahkûm ve yakınları tarafından merakla takip edilen konular arasında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl infaz düzenlemesi ile ilgili çalışmalar başlamış ve 39 maddeden oluşan Birinci Yargı Paketi Meclis’ten geçmişti. Hal böyle olunca İkinci Yargı Paketi’nin içinde olması beklenen genel af yasası ile ilgili araştırmalarda hız kazanmıştı. Adalet Bakanı Gül, Başkan Erdoğan’a infaz düzenlemesi ile ilgili sunum yapmıştı. Edinilen bilgiye göre, evde ve hafta sonu infaza yenileri eklenecek. Mahkûmlar hafta sonu ve gece hapiste, hafta içi ve gündüz işinde olacak. Yaşlı mahkûmlar cezalarını evde tamamlayacak. Peki, af yasası Meclis'e ne zaman sunulacak, ceza indirimi kimleri ve hangi suçları kapsayacak? İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 18.2.2020 07:51 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 07:52 ABONE OL
Son dakika haberi: Genel Af yasası, Ceza İndirimi ve 2. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İkinci Yargı Paketi ve Af Yasası son durum!

Genel af yasası ve ile ilgili gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. 2020 yılına giriş yapmamız ile birlikte infaz düzenlemesi ile ilgili geri sayımda devam ediyor. Daha önce 39 maddeden oluşan birinci yargı paketi Meclis'ten geçmişti. İkinci Yargı Paketi'nin içinde olması beklenen af yasası ile ilgili araştırmalarda bu hususta hız kazanmıştı. Konuyla ilgili daha önce pek çok açıklama yapılmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise Başkan Erdoğan'a yaptığı sunumda infaz düzenlemesinin ayrıntılarını anlatmıştı. Edinilen bilgiye göre, evde ve hafta sonu infaza yenileri eklenecek. Mahkûmlar hafta sonu ve gece hapiste, hafta içi ve gündüz işinde olacak. Yaşlı mahkûmlar cezalarını evde tamamlayacak. Peki, Genel ne zaman çıkacak? Ceza indiriminde son durum ne, kimleri ve hangi suçları kapsayacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

AF YASASI MECLİS'E NE ZAMAN SUNULACAK?

Adalet Bakanı Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, 'İkinci yargı paketi Meclis'e ne zaman sunulacak?' sorusuna yanıt verirken flaş açıklamalarda bulundu.

CEZA İNDİRİMİ KİMLERİ VE HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Peki, , ceza indirimi kimleri kapsayacak?

İşte, son dakika gelişmeleri...

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Son dakika haberi: Genel Af yasası, Ceza İndirimi ve 2. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İkinci Yargı Paketi ve Af Yasası son durum!
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