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'da et ve imalatçılarına sıkı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde et ve imal eden işletmelerde yaptı. İş yerlerinde ürünlerin kesim belgelerini ve sağlık raporlarını inceleyen ekipler depoları da gezerek denetlenen iş yerlerinden analiz için numune aldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 16:23 ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde et ve et ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Maltepe'deki denetimlere İstanbul İl Tarım Orman Müdür Vekili Nazif Koca da katıldı.

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Ekipler buradaki iş yerinde ürünlerin kesim belgelerini ve sağlık raporlarını inceledi. Ekipler daha sonra, işletmenin depo ve et işleme bölümlerinde incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işlenerek paketlemesi yapılan etlerden numuneler aldı.

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İstanbul'da et ve et ürünleri imalatçılarına sıkı denetim
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