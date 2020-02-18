İTÜ'lü ünlü profesörden son dakika deprem açıklaması! "Avcılar'da binaların yıkımı..."

1999 yılında Gölcük'te gerçekleşen deprem sonucunda da İstanbul'da en çok etkilenen ilçeler arasında Avcılar birinci sırada yer almıştı. Avcılar'ın sahil kısmındaki binalar uzun bir süre boş kalmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında da Silivri'de gerçekleşen depremin ardından Avcılar yine en çok hasar gören bölgeler arasında yer aldı. İTÜ Jepofizik Mühendisliği eski Bölüm başkanı Profesör Doktor Haluk Eyidoğan DHA ajansına yaptığı son dakika açıklamasında bölgede değişik dönüşüm modellerinin uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.