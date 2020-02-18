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İTÜ'lü ünlü profesörden açıklaması! "Avcılar'da binaların yıkımı..."

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği eski Bölüm başkanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan açıklaması geldi! Prof. Eyidoğan; geçtiğimiz sene Eylül ayında Silivri'de gerçekleşen 5.7 şiddetindeki depremden en çok etkilenen ilçeler arasında yer alan Avcılar'da farklı dönüşüm modellerinin uygulanması gerektiğini ifade etti. Olası Marmara depremi için zamanın daraldığının altını çizen Prof. Eyidoğan, bazı binaların depreme bırakılmadan yıkılması gerektiğini vurgularken jeolojik açıdan çok riskli yerlerin yerleşime açılmaması gerektiğinin altını çizdi. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 12:52 ABONE OL
İTÜ'lü ünlü profesörden son dakika deprem açıklaması! Avcılar'da binaların yıkımı...

1999 yılında Gölcük'te gerçekleşen sonucunda da İstanbul'da en çok etkilenen ilçeler arasında Avcılar birinci sırada yer almıştı. Avcılar'ın sahil kısmındaki binalar uzun bir süre boş kalmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında da Silivri'de gerçekleşen depremin ardından Avcılar yine en çok hasar gören bölgeler arasında yer aldı. İTÜ Jepofizik Mühendisliği eski Bölüm başkanı Profesör Doktor Haluk Eyidoğan DHA ajansına yaptığı açıklamasında bölgede değişik dönüşüm modellerinin uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

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İTÜ'lü ünlü profesörden son dakika deprem açıklaması! "Avcılar'da binaların yıkımı..."
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