Küçük Nedim’i servis minibüsü ezdi

İSTANBUL'DA okula giden 11 yaşındaki çocuk, servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, dün sabah Pendik Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi Beydağı Sokak'ta meydana geldi. Orhangazi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Nedim Fındıklı, yolun karşısına geçtiği sırada caddede ilerleyen bir servis minibüsünün altında kaldı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Gözaltına alınan servis minibüsü sürücüsü A.K. ise emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.