Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Küçük Nedim’i servis minibüsü ezdi

Küçük Nedim’i servis minibüsü ezdi

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Küçük Nedim’i servis minibüsü ezdi
İSTANBUL'DA okula giden 11 yaşındaki çocuk, servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, dün sabah Pendik Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi Beydağı Sokak'ta meydana geldi. Orhangazi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Nedim Fındıklı, yolun karşısına geçtiği sırada caddede ilerleyen bir servis minibüsünün altında kaldı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Gözaltına alınan servis minibüsü sürücüsü A.K. ise emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçük Nedim’i servis minibüsü ezdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN