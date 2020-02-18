Merkür retrosu nedir, ne zaman başlayacak? Merkür retrosunun burçlara etkisi ne olacak?

Merkür dört ayda bir üç hafta kadar geri hareket eder. Bu gezegenin geri hareket etmesi aslında normal seyrinden yavaşlaması ve bu sebepten ötürü bazı durumların ortaya çıkması anlamını taşır. Astroloji ile yakından ilgilenenler Merkür retrosu etkilerini araştırmaya başladılar. Her burç için farklı bir etkiyi taşıyan bu Retro etkileri, toplum tarafından genel olarak; iletişimde aksaklık, eski kişilerin ya da işlerin geri dönüşünün sağlanması, birtakım gizli bilgilerin ortaya çıkması, elektronik aletlerdeki bozukluklar, yanlış anlaşılmalar gibi etkiler barındırmaktadır. Henüz yeni başlayan Retro etkileri astroloji severlerin yakından takip ettiği bir konu oluyor. Buna göre; Merkür retrosunun burçlara etkisi ne olacak? Merkür retrosu başladı mı?

İşte ayrıntılar!