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retrosu nedir, ne zaman başlayacak? ne olacak?

Astrolojiye meraklı vatandaşların yakından ilgilendiği konulardan biri olan retrosu başladı. İnternet üzerinden sıkça araştırılan ve burçlara etkisi merak edilen Retro, aynı zamanda gerileme anlamı taşıyor. Bir gezegenin geri harekette olması yani bir diğer deyişle yavaşlaması anlamına gelen ve gerilediğinde birtakım etkiler barındıran Merkür gezegeni böyle durumlarda tam olarak işlevini yerine getiremez. Elektronik aletler daha kolay bozulur ya da çalışamaz hale gelir. Birçok alanda kargaşalar yaşanır ve yanlış anlaşmalar meydana gelir. İletişim gezegeni kabul edilen Merkür yavaşladığında normal seyrindeki etkilerini yerine getiremez. Bu durumda birçok belirti ortaya çıkabilir. Buna göre; nelerdir? ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 18.2.2020 12:53 ABONE OL
Merkür retrosu nedir, ne zaman başlayacak? Merkür retrosunun burçlara etkisi ne olacak?

dört ayda bir üç hafta kadar geri hareket eder. Bu gezegenin geri hareket etmesi aslında normal seyrinden yavaşlaması ve bu sebepten ötürü bazı durumların ortaya çıkması anlamını taşır. ile yakından ilgilenenler etkilerini araştırmaya başladılar. Her burç için farklı bir etkiyi taşıyan bu Retro etkileri, toplum tarafından genel olarak; iletişimde aksaklık, eski kişilerin ya da işlerin geri dönüşünün sağlanması, birtakım gizli bilgilerin ortaya çıkması, elektronik aletlerdeki bozukluklar, yanlış anlaşılmalar gibi etkiler barındırmaktadır. Henüz yeni başlayan Retro etkileri astroloji severlerin yakından takip ettiği bir konu oluyor. Buna göre; ne olacak? Merkür retrosu başladı mı?

İşte ayrıntılar!

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Merkür retrosu nedir, ne zaman başlayacak? Merkür retrosunun burçlara etkisi ne olacak?
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