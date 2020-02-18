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’den , sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden olarak yayınladı. Şubat ayının ilk yarısı geride bırakılırken, soğuk havalar yurt genelinde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı batı da ise sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya ve Hakkâri hafif kar yağışı, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ulaşabilir, il il sıcaklık değenlerini görüntüleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.2.2020 07:43 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin paylaştığı raporunda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü için şiddetli sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Sabah saatlerinden itibaren evlerinden çıkmaya hazırlanan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya ve Hakkâri hafif kar yağışı, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Öte yandan kurum, hafta sonuna girerken yurt genelinde sağanak ve kar yağışlarının etkili olacağını belirtti. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarını bulabilir, hava durumu ile ilgili bilgi edinebilirsiniz…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ulaşabilir, il il sıcaklık değenlerini görüntüleyebilirsiniz…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat
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