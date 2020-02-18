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Müşteri kasasından 6 bin euro çalan otel çalışanı tutuklandı

'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı oteldeki müşterilere ait kasadan 6 bin euro çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan otel çalışanı N.K. (46), mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 11:10 ABONE OL

Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan 5 yıldızlı otelde, müşterilere ait kasanın açılarak, içinden 6 bin euro çalınması üzerine araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayını, otel çalışanı N.K.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.K., ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. Jandarmada işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edilen N.K., buradaki ifadesinde ise suçunu itiraf edip, pişman olduğunu söyledi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan N.K. tutuklandı.

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Müşteri kasasından 6 bin euro çalan otel çalışanı tutuklandı
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