Nişantaşı’nda kavga esnasında kontrolden çıkan araç yaşlı kadını ezdi

Sürücüyü yakaladıktan sonra kapısını açan adam, yakasından çekiştirdiği esnada ise kontrolden çıkan araç, yaşlı bir kadını ezerek altına aldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Akıl almaz olay, geçtiğimiz Cumartesi günü 10.00 sıralarında Şişli Nişantaşı Akkavak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Vali Konağı Caddesi ile Akkavak Sokak kesişiminde iki sürücü maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından sinirle araçlarından inen sürücüler sözlü tartışma yaşadı. Sürücüler araçları uygun bir yere çekerek tutanak tutmak için sözleşti. Ancak kazaya karışan sürücülerden biri bu sırada yandaki sokağa sür'atli bir şekilde girdi. Bunu gören diğer sürücü ise kaçtığını düşünerek peşinden koştu. Kısa bir süre sonra sürücüyü durduran şahıs, aracın kapısını açarak sürücünün de yakasından çekiştirdi. O esnada kontrolden çıkan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki Fatma Gülriz Günay'ı ezerek altına aldı. Kaza sonucu aracın altında kalan Günay ağır şekilde, araçtaki sürücü ise hafif şekilde yaralandı.



Kontrolden çıkan araç kadını ezdi

Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç seyrettiği sırada kazaya karışan diğer sürücü aracın kapısını açıyor ve yakasını çekiştiriyor. O esnada kontrolden çıkan araç kadını çarparak eziyor. Kadın aracın altında kalırken sürücüler ise şoke oluyor. Çevredeki vatandaşlar ise koşarak olay yerine geliyor. Olayın ardından sürücüler şoka girerken, çevredeki vatandaşlar ise aracın altında kalan kadını kurtarmak için koştu. Aracı kaldıran vatandaşlar ağır yaralı şekilde kadını kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen talihsiz kadın, ambulansla Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan evli ve iki çocuk annesi Fatma Gülriz Günay'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri de güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tutanak tuttu.



"Aracı arkadaşlar kaldırdı kadını altından çıkarttılar"

Maddi hasarlı kazayı anlatan Mehmet Çelik, "Arkadaki araç sürtme nedeniyle bir panik oldu. Diğer arkadaş çıktı ve diğerine 'tamam ileride hallederiz' dedi. Diğeri de 'çek ileri' deyince, bu kez şoför sür'atli bir şekilde oraya doğru gitti. Diğeri de kaçıyor sanıp peşinden gitti. Orada panik yapınca da kadını aracın altına aldı. Buradaki olay tamamen yanlış anlaşılmadan ibaret. Çünkü adamın kaçtığı falan yoktu. Olayda agresiflik olunca bu yaşandı. Kadının durumu çok ağırdı, zaten aracı diğer arkadaşlar kaldırdı altından öyle çıkarttılar" dedi.



"Adamın yakasını tuttu ve dışarıya doğru çekti"

Kazayı gören Mehmet Sayın, "Bir şahıs durağın sonuna aracı bıraktı. Ben de durak personeliyim, aracı oraya koymaması için uyardım. Tam burada beyaz bir araç hareket etti. O esnada şoförü gidiyor muydu duruyor muydu bilemiyorum. Hareket eden aracın kapısını açtı, adamın yakasını tuttu ve dışarıya doğru çekti. O anda adam dengeyi kaybetti, oradan da yaşlı bir teyze geçiyordu. Adamın bir ayağı dışarıya çıktı, araç çalışır vaziyette teyzeyi altına aldı gitti. Başta ben koştum, diğer insanları çağırdık arabayı kaldırdık ve teyzeyi çıkarttık. Teyzenin bacağı, kolu hep gitmişti, çok üzüldük. Sonradan öğrendiğimize göre ileride bunun aracına arkadan vurmuş. Araçta bir şey yoktu. O aracı kaçıyor sanmış" ifadelerini kullandı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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