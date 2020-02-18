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Odasında vurulan Müdür olay anını anlattı

'da okul çalışanı tarafından vurulan okul müdürü saldırı anını anladı. Müdür : "Geçtiğimiz hafta 5 gün izin vermiştim. İzinden döndü. Odama geldiğinde hatır sordum, nasılsın dedim. Rahatsızlığın geçti mi dedim. Arkasından ben iyiyim sen nasılsın diyerek silah çıkarttı" dedi

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 09:48 ABONE OL
Odasında vurulan Müdür olay anını anlattı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan, Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesinin Okul Müdürü Şerafettin Ali Gürüler, yaşadığı silahlı saldırıyı anlattı. Gürüler, "Hatır sordum. Nasılsın dedim. Rahatsızlığın geçti mi dedim. Arkasından ben iyiyim sen nasılsın diyerek silah çıkarttı" dedi.

"GEÇEN HAFTA 5 GÜN İZİN VERMİŞTİM"

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesinde okul müdürü ve güvenlik görevlisi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dışarıdan getirdiği silahla müdür odasına giden güvenlik görevlisi Murat Ekinci, okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i, tabancayla vurarak omuzundan yaralamıştı. Omuzundan yaralanan Gürüler, "Geçen hafta izin vermiştim 5 gün. İzinden döndü göreve başlamıştı. Sabah normal herkes okula girdi. Oda girdi. Yanıma çağırdım. Hatır sordum. Nasılsın dedim. Rahatsızlığın geçti mi dedim. Arkasından ben iyiyim sen nasılsın diyerek silah çıkarttı. Boğuşmasa yaşanmasa kendimizi kurtaramazdık. Polisler gelince intihar etti. Benim önümde intihar etmedi" diye konuştu.

Müdür Şerafettin Ali Gürüler'in durumunu iyi olduğu görüldü.

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