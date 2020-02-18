Okulda dehşet

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Ankara'nın Etimesgut İlçesi Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde okul müdürünü silahla yaralayan okul hizmetlisi intihar etti. Lisede hizmetli olarak çalışan Murat Ekinci, sabah okula gelen okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'in makam odasını bastı. İkili arasındaki tartışmanın ardından Ekinci belinden silahını çekerek Gürüler'e tek el ateş etti. Yaralanan Gürüler kendisini can havliyle odadan dışarı attı. Olayın üzerine okula polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri müdür Gürüler'e müdahale ederken polis, Ekinci'nin bulunduğu odaya girdi. Bu sırada okul müdürünün koltuğunda oturan Ekinci, polise silahını doğrultarak, "Odadan çıkın" dedi. İkna çabası sonuç vermeyince polisler odadan çıktı. Kapı kapandığı anda silah sesi duyuldu. Kafasına tek el ateş ettiği belirlenen Ekinci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İkilinin izin konusunda tartıştığı öne sürüldü. MEB, olayla ilgili soruşturma başlattı.