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Ramazan ayı 2020 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi hangi tarihte?

için manevi güzelliklerle dolu olan bu ay ile ilgili olarak Ramazan ne zaman başlıyor sorusu birçok kişi tarafından internet üzerinden araştırılıyor. On bir ayın sultanı olarak tanımlanan ve milyonlarca Müslümanın kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getirdiği bu ayda Allah'ın rızası için teravihler, dualar, zikir ve tespihler, iftarlar, sahurlar, fitreler gibi birçok ibadet de yerine getirilir. Rahmet ayı olarak da bilinen bu önemli tarih bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'in Hz Peygambere inmeye başladığı tarihi de içinde barındırmaktadır. Peki, 2020 Ramazan ne zaman ve hangi tarihte başlıyor? Ramazan bayramı 2020 ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.2.2020 12:15 ABONE OL
Ramazan ayı 2020 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi hangi tarihte?

Müslüman âlemi için önemli bir tarih olan Ramazan ayı 2020 ne zaman başlıyor? Sorusu araştırılmaya devam ediyor. On bir ayın sultanı olarak bilinen bu önemli tarihte milyonlarca Müslüman ibadetlerini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda bu ay içerisinde bulunan Kadir Gecesi gecelerin en feyizlisi ve bereketlisi olarak biliniyor. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bu önemli tarih de yine on bir ayın sultanı Ramazan ayı 2020 içerisinde bulunuyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, bayram hangi tarihte? İşte tüm detaylar…

RAMAZAN AYI 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR? BAYRAM HANGİ TARİHTE?

Bu ay öncelikle oruç gibi türlü hikmetlerle dolu bir kulluk görevinin yerine getirildiği, her türlü hayır, rahmet ve bereketi kendisinde barındıran bir aydır. Dolayısıyla Ramazan ayının en önemli özelliği oruç ibadetinin bu aya tahsis edilmesidir. Bundan dolayı Ramazan ayına "Şehr-i Siyam" denilmiştir. Haberimizin devamında 2020 Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabına ve detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar...

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Ramazan ayı 2020 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi hangi tarihte?
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