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! Yer: ! 186 milyon TL'lik vurgunun arkasından onlar çıktı! Meslekleri şoke etti...

haberine göre; 'da, iş insanlarının imzalarını taklit ederek 186 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Vurgunun arkasından bir bankacı ve 2 avukat çıktı. İş insanlarının imza sürkülerleri ve bilgilerini bankacı sızdırırken, avukatlar icra işlemleri ile süreci yönetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 11:22 ABONE OL
Son dakika! Yer: Adana! 186 milyon TL'lik vurgunun arkasından onlar çıktı! Meslekleri şoke etti...

Adana'da, iş insanlarının imzalarını taklit ederek 186 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si avukat, 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir iş insanının, imzası taklit edilerek, kendi adına 5 milyon liralık senet hazırlandığını ve icra işleminin başlatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, savcılıktan alınan izinle, teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan çalışma sonucu şebekenin aynı yöntemle, iş insanları adına 186 milyon liralık sahte senet hazırlayıp icra takibi başlatarak tahsil ettikleri ortaya çıktı.

POLİSTEN BÜYÜK BASKIN

Polis ekipleri, 14 Şubat günü Adana ve İstanbul'da operasyon düzenledi, 14 şüpheliden 13'ü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 30 bin liralık sahte senet ve çok sayıda dijital malzemeye el kondu.

BANKACI VE AVUKATLAR...

Aralarında özel banka çalışanı N.P.'nin de olduğu şüphelilerin, bu bankada yüklü hesapları olan iş insanlarının hesap ve imza sirkülerinin bilgilerini, çeteye verdiği saptandı. Avukat olan F.P. ve O.Y.'nın de bu kişiler hakkında icra işlemi başlattığı öğrenildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden F.P ve O.Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. N.K. ve 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika! Yer: Adana! 186 milyon TL'lik vurgunun arkasından onlar çıktı! Meslekleri şoke etti...
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