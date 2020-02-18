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'da : 1 ölü, 13 yaralı

'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 22:21 ABONE OL
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı

Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından bazı yaralılar Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Celal S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanları yakalamak üzere çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı
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