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'deki cinayetinde son dakika gelişmesi! Katiller yakalandı...

'de Nijerya uyruklu 'ı (32) evinde kablolarla yöntemiyle bağlandıktan sonra bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ile maktulun daha önceden tanıştıkları, cinayetin eşyaları gasbetmek için işlendiği değerlendiriliyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 14:45 ABONE OL
Şişli'deki domuz bağı cinayetinde son dakika gelişmesi! Katiller yakalandı...

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Şubat'ta 15.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi Emek Sokak'taki evinde Owunnah'ın cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Evin çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

REZİDANSTA YAKALANDI

Polis, 17 Şubat'ta Esenyurt'ta bir rezidansa düzenlediği baskında Brezilya uyruklu Jonathan Carvalho Darajua'yı (28), bugün de Sandro Marcello Acıard'ı (32) yakaladı.

Şüpheli Darajua'nın "uyuşturucu ticareti" suçundan bulunduğu cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin olaydan sonra Antalya'ya, ardından İzmir'e gittikleri, daha sonra da İstanbul'a döndükleri tespit edildi.

CİNAYET 2 GÜN ÖNCE İŞLENMİŞ

Polisin yaptığı çalışmada, eğlence mekanlarında DJ'lik yapan Owunnah'ın 6 Şubat 00.00 sıralarında öldürüldüğü belirlendi.

Ev sahibinin telefonla Owunnah'ı arayıp ulaşamaması üzerine 8 Şubat'ta eve gidip cesedi görünce durumu polise bildirdiği aktarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli Darajua'nın ifadesinde, maktulün elektronik eşyalarını satmak için internete ilan verdiğini, bir arkadaşıyla eşyaları satın alıp evden ayrıldıklarını iddia ettiği öğrenildi.

Şüpheliler ile maktulun daha önceden tanıştıkları, cinayetin eşyaları gasbetmek için işlendiği değerlendiriliyor.

Owunnah'ın domuz bağı yöntemiyle elleri ve ayaklarının kablolarla bağlandığı, boğazında, göğsünde bıçak kesilerinin olduğu, altın zinciri, kolye, oyun konsolu, dizüstü bilgisayarı ve televizyonun çalındığı tespit edildi.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin eşyaları taşıdıkları anlar görülüyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Şişli'deki domuz bağı cinayetinde son dakika gelişmesi! Katiller yakalandı...
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