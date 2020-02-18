Son dakika: 9 gündür kayıp Didem'in üvey babasından açıklama geldi! "Bizde de cahillik var..."

Lise öğrencisi Didem'in ortadan kaybolmasıyla ilgili üvey babasından dikkat çeken açıklamalar geldi. 9 gün önce evi terk eden Didem'in cep telefonunu kapattığı ve daha sonra telefonun hiç açılmadığı belirlendi. Emniyet güçleri Didem'in öz babası, dayıları, akrabaları, okul arkadaşları ve komşularının da ifadesine başvurdu.

Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşayan Nermin- Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 17 yaşındaki Didem'den 9 gündür haber alınamıyor. Aşkale Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan Didem, iddiaya göre, 10 Şubat Pazartesi günü annesi ve üvey babası ile tartıştıktan sonra evi terk etti. Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine çevrede bulunan büyün güvenlik kameraları incelendi. Didem'in en son Aşkale-Erzincan karayolu Bölge Trafik mevkiine doğru gittiği tespit edildi. O günden itibaren en son görüldüğü yer ve Karasu Nehri çevresinde aranan Didem'den bir ize rastlanmadı.