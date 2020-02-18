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: 9 gündür kayıp Didem'in üvey babasından açıklama geldi! "Bizde de cahillik var..."

'dan gelen haberine göre 17 yaşındaki lise öğrencisi Didem 9 gündür kayıp. 10 Şubat günü annesi ve üvey babasıyla tartıştıktan sonra evi terk eden Aşkale Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Didem, en son Karasu Nehri çevresinde göründü. İhlas Haber Ajansı muhabirlerine röportaj veren üvey baba ; "Bizde de cahillik var, biraz münakaşa ettik bize sinirlenip evden çıktı." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 09:34 ABONE OL
Son dakika: 9 gündür kayıp Didem'in üvey babasından açıklama geldi! Bizde de cahillik var...

Lise öğrencisi Didem'in ortadan kaybolmasıyla ilgili üvey babasından dikkat çeken açıklamalar geldi. 9 gün önce evi terk eden Didem'in cep telefonunu kapattığı ve daha sonra telefonun hiç açılmadığı belirlendi. Emniyet güçleri Didem'in öz babası, dayıları, akrabaları, okul arkadaşları ve komşularının da ifadesine başvurdu.

Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşayan Nermin- çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 17 yaşındaki Didem'den 9 gündür haber alınamıyor. Aşkale Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan Didem, iddiaya göre, 10 Şubat Pazartesi günü annesi ve üvey babası ile tartıştıktan sonra evi terk etti. Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine çevrede bulunan büyün güvenlik kameraları incelendi. Didem'in en son Aşkale-Erzincan karayolu Bölge Trafik mevkiine doğru gittiği tespit edildi. O günden itibaren en son görüldüğü yer ve Karasu Nehri çevresinde aranan Didem'den bir ize rastlanmadı.

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Son dakika: 9 gündür kayıp Didem'in üvey babasından açıklama geldi! "Bizde de cahillik var..."
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