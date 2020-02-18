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: 'da korkunç olay! Her şey yarım saat içinde oldu! Aile sinir krizleri geçirdi...

! 'nın Gemlik ilçesinde dün akşam akılalmaz bir olay gerçekleşti. Erhan Ç. isimli şahıs, Emre Şahin'i telefon ederek evine çağırdı. Ç.'nin davetine olumlu yanıt veren Şahin, üst kattaki komşusuna gitti. İkili bir süre sonra tartışmaya başlarken, Erhan Ç., alt komşusu Emre Şahin'i başından silahla vurarak öldürdü. Şahin'in aile fertleri sinir krizleri geçirirken polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 10:00 ABONE OL
SON DAKİKA: Bursa'da korkunç olay! Her şey yarım saat içinde oldu! Aile sinir krizleri geçirdi...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi alt kattaki komşusunu evine çağırdıktan sonra silahla başından vurarak öldürdü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Novadori Caddesinde bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Erhan Ç. (31) isimli şahıs, telefon ederek alt kat komşusu Emre Şahin'i evine çağırdı. İkili arasında yarım saat sonra çıkan kavgada, Erhan Ç. isimli şahıs, Emre Şahin'i başından vurarak öldürdü.

TABANCA İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Silah sesinin duyulmasının ardından olay yerine giden Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 112'ye haber verdi. 112 ekipleri ise Emre Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Erhan Ç.'yi bina içerisinde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

AİLE FERTLERİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Zanlı sorgusu yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden Emre Ş.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Cenazenin kaldırılışı sırasında aile fertleri sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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SON DAKİKA: Bursa'da korkunç olay! Her şey yarım saat içinde oldu! Aile sinir krizleri geçirdi...
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