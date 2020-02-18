Ünlü deprem uzmanından son dakika açıklaması! O ilimizde deprem tehlikesi...

Ülkemizin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda yer alması ve deprem kuşağında bulunması nedeniyle çoğu zaman büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremlere maruz kalıyoruz. En son olarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8'lik şiddetli depremin ardından yıkımlar meydana gelmiş ve pek çok vatandaşımız göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti. İşte tüm bu gelişmelerin ardından konuya ilişkin pek çok deprem uzmanından yaptıkları araştırma ve analizlerin sonuçlarını son dakika açıklamalrıyla kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Son olarak Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kaya tarafından korkutan bir açıklama yapıldı. Doç. Dr. Kaya yaptığı açıklamada o ilimizle ilgili olarak korkutan bir gerçeği dile getirdi. İşte ünlü uzmanın son dakika açıklamalarından bazı satırbaşları…