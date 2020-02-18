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! 'de korku dolu dakikalar! Beyzbol sopasıyla birbirlerine girdiler, kimse ayıramadı...

HABERİ: 'de otomobil sürücüsü A.E ile özel halk otobüsü şoförü M.E. arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Tartışma bir süre sürdükten sonra otomobil sürücüsü otobüsün yolcu almasını fırsat bilerek otobüs şoförüne saldırdı. Otobüs şoförü koltuğun yanındaki beyzbol sopasıyla, A.E.'ye karşılık verdi. Şoförün elindeki sopayı almayı başaran A.E. aynı şekilde karşılık verdi. Otobüsün içinde dakikalarca birbirine vuran iki sürücüyü kimse ayıramadı. O anlar otobüsteki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 14:51 ABONE OL
SON DAKİKA! Niğde'de korku dolu dakikalar! Beyzbol sopasıyla birbirlerine girdiler, kimse ayıramadı...

Niğde'de otomobil sürücüsü A.E., trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada özel halk otobüsü şoförü M.E.'yi darp etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüs şoförü 'yol verme' kavgasında darp edildi | Video

BEYZBOL SOPASIYLA KARŞILIK VERDİ

M.E. de yanındaki beyzbol sopasını alıp, karşılık verdi. Otobüs içerisinde başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Kavgaya müdahale eden otobüs yolcuları, tarafları ayırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HASTANELİK OLDU

A.E. gözaltına alınırken, otobüs şoförü M.E. ise çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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