SON DAKİKA! Niğde'de korku dolu dakikalar! Beyzbol sopasıyla birbirlerine girdiler, kimse ayıramadı...

Niğde'de otomobil sürücüsü A.E., trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada özel halk otobüsü şoförü M.E.'yi darp etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüs şoförü 'yol verme' kavgasında darp edildi | Video

BEYZBOL SOPASIYLA KARŞILIK VERDİ

M.E. de yanındaki beyzbol sopasını alıp, karşılık verdi. Otobüs içerisinde başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Kavgaya müdahale eden otobüs yolcuları, tarafları ayırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HASTANELİK OLDU

A.E. gözaltına alınırken, otobüs şoförü M.E. ise çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.