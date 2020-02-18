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! Rum medyasından dikkat çeken iddia! uçakları Yavuz'u gözlüyor...

haberi: ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. 'ye ait 'casus uçakların' son dönemlerde Doğu Akdeniz'de uçuşlarını sıklaştırdığını öne süren gazete, uçakların Rum havaalanlarını kullandığını belirtti. ABD uçaklarının bölgede uçuş yapmalarının nedeni olarak ise Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz gösterildi.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 17:40 ABONE OL
SON DAKİKA! Rum medyasından dikkat çeken iddia! ABD uçakları Yavuz'u gözlüyor...

Rum medyası, ABD'ye ait 'casus uçakların' son dönemlerde Doğu Akdeniz'de uçuşlarını sıklaştırdığını belirterek, gelişmeyi "Doğu Akdeniz, ABD casus uçaklarıyla dolu" başlıkları ile duyurdu.

"YAVUZ'U GÖZLÜYORLAR"

ABD'ye ait casus uçakların Yavuz Sondaj gemisinin etrafında dolaştığını belirten Rum medyası, "ABD'ye ait casus uçaklar her gün bölgede dolaşmaya başladı" diye yazdı. Uçakların Rum havaalanlarını kullandığına işaret edilen haberlerde, havada 'Dornier C-146A' tipi 4 farklı uçağın dolaştığı kaydedildi.

Rum Fileleftheros gazetesi, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait 'Lockheed 130H' uçaklarının da Baf Havalimanı'na indiğini yazdı.
Gazete İsrail'e ait 'G550' casus uçağı ile Fransa'ya ait 'NorthopGrumman E2C Hawkeye' uçaklarının da bölgede uçuşlar yaptığını belirtti.

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