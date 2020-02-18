Survivor’da kim elendi? 18 Şubat Gönüllüler takımı SMS oylaması sıralaması sonuçları bugün açıklanıyor!

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında bu akşam bir kişi adaya veda edecek. Hayallerini gerçekleştiremeden çok kısa bir süre içerisinde yarışmadan ayrılacak olan isim ise büyük merak konusu oldu. Önceki gün gerçekleşen ada konseyi sonucu Fatma Günaydın, ilk elenme adayı olarak belirlenmişti. Survivor'da bugün açıklanacak SMS oylaması sıralaması sonuçları ile birlikte en yüksek oyu alacak olan iki isim, iki aday daha çıkaracak. Survivor'da kim elendi sorusunun cevabı da bu akşam yanıtını bulacak. 18 Şubat Gönüllüler takımı SMS oylaması sıralaması sonuçları bu başlık altından da öğrenebileceksiniz.

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?

Survivor'da sezonun ilk ada konseyi gerçekleştirildi. Konsey sonucunda en çok adı yazılarak elenme adayı olan isim Fatma Günaydın oldu. Henüz ilk haftada adaya veda etmek istemeyen Fatma Günaydın'ın karşısına bugün iki aday daha çıkarılacak.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI SMS OYLAMA SIRALAMASI

Gönüllüler takımında SMS oylaması sıralaması sonuçları bu akşam büyük merak konusu olacak. En yüksek oyu alan iki isim elenme potasını şekillendirecek.

İşte tüm detaylar;