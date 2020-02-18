Travesti cinayetinin sanığı hakkında müebbet hapis istemi

Olay, geçtiğimiz 13 Mayıs'ta sabah 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Dur yapma. Senin Allah'ın yok mu?" diye sesler duyan apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seslerin geldiği daireye yönelen ekipler, eve girdiklerinde, 'Naz' takma ismini kullanan travesti Gökçe Saygı'yı (39) kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, çok sayıda bıçak darbesi aldığı görülen Gökçe Saygı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cinayet zanlısının Ş.Y. (20) olduğunu tespit etti. Şüpheli, öğle saatlerinde Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli ile beraberinde bulunan Ş.K. da gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Ş.Y'nin Gökçe Saygın'ı 7 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ş.K'nın da cinayet anında aynı evde olduğu ortaya çıktı. Ş.Y., sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Cinayet anında aynı evde olan Ş.K. ise yurt dışına çıkış yasağı getirilip, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Antalya Adli Tıp Kurumunun raporuna göre ise maktulün vücudunda 22 bıçak yarası olduğu ve bunların 12'sinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi.



Katil zanlısını Whatsapp'ta paylaşmış

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ayrıca Gökçe Saygı'nın telefonundaki Whatsapp uygulamasındaki son durumunda katilinin fotoğrafını paylaştığını belirledi. Saygı'nın önceki gece birlikte olduğu cinayet zanlısı Ş.Y. ile olaya tanık olduğu iddia edilen Ş.K.'yi öldürülmeden yaklaşık 3 saat önce Whatsapp durumunda paylaştığı, yan yana koltukta oturan ikiliden katil zanlısının telefonuyla oynadığı, diğer şüphelinin ise uyuduğu fotoğrafı 'Dizi time (saati)' mesajıyla paylaştığı anlaşıldı. Hakkında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Ş.Y., yeniden hakim karşısına çıktı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ş.Y., müşteki ve taraf avukatları katıldı.



"Sebepsiz yere öldürdü"

Duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanığın olay günü sebepsiz yere maktulü bıçaklayarak öldürdüğünü ifade edilen mütalaada, "Her ne kadar sanık ifadesinde maktulü olay sırasında kendisinin saçını ve göğsünü okşadığını belirtmiş ise de olay sırasında yanlarında bulunan Ş.K.'nın mahkemedeki beyanında, maktulün ne kendisine, ne de sanığa herhangi bir olumsuz davranış sergilemediğini, sanığın sebepsiz yere bıçak çekerek maktulü bıçakladığını ifade etmiştir. Dolayısıyla sanığa yönelik maktulün herhangi bir haksız hareketinin söz konusu olmadığı, diğer tanıklar İ.Y. ve M.A.'nın da aşamalardaki beyanlarında sanığın bir travestiyi öldürdüğünü kendilerine söylediğini belirtmişlerdir. Sanığın üzerine atılı 'kasten adam öldürmek' suçunun sübut bulduğu yapılan yargılamada anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı 'kasten adam öldürme' suçundan TCK'nın 81/1 maddesi gereğince cezalandırılması talep olunur" ifadeleri kullanıldı. Mahkeme heyeti, sanığın avukatına mütalaaya karşı savunma için süre vererek, duruşmayı erteledi.

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