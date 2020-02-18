Tuncelili Robinson Ziya Abay'ın hayatı belgesel oldu

Keban Baraj Gölü havzasındaki 3 bin 500 fidan dikilen adayı İHA muhabirlerinin fark edip "Gerçek bir Robinson Crusoe" hikayesi olarak haberleştirdiği 81 yaşındaki Ziya Abay'ın hayatı ödüllü akademisyen Turgay Kural tarafından belgeselleştirildi.

