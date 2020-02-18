Tuncelili Robinson Ziya Abay'ın hayatı belgesel oldu
Her şey 14 yıl önce başladı. 1995 yılında eşini kaybeden Ziya Abay yalnızlığa dayanamadı ve memleketine dönmeye karar verdi. Elazığ ile Tunceli'yi birbirine bağlayan Keban Baraj Gölü Havzasının ortasında yaklaşık 80 dönüm büyüklüğündeki bir tane bile ağaç olmayan adaya yerleşti. Tekne alıp, adaya giden ve yaptığı küçük bir kulübe de kalan Abay, 14 sene boyunca 3 bin 500 fidan dikti. Adada çeşit çeşit meyve ve sebze yetiştiren Abay, ıssız adayı yeşile bürüdü. Gazetecilerin fark edip "Gerçek bir Robinson Crusoe" hikayesi olarak haberleştirdiği Ziya Abay'ın hayatı şimdi de belgesele konu oldu.
Giriş Tarihi: 18.2.2020 12:04Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 12:27ABONE OL
Keban Baraj Gölü havzasındaki 3 bin 500 fidan dikilen adayı İHA muhabirlerinin fark edip "Gerçek bir Robinson Crusoe" hikayesi olarak haberleştirdiği 81 yaşındaki Ziya Abay'ın hayatı ödüllü akademisyen Turgay Kural tarafından belgeselleştirildi.