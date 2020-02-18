SON DAKİKA: Ünlü mafya Yakup Süt'e bir şok daha! Onlar da yakalandı...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta operasyon yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 yıldır takip edilen Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 55 kişiyi gözaltına aldı.

BİR ŞOK BASKIN DAHA

Şüphelilerin birçok yağma, tehdit ve silah ticareti olayına karıştığı öğrenildi. Yakup Süt ve adamları ile birlikte Yakup Süt'ün suç çetesinin bir alt grubu olduğu öğrenilen bir çetenin üyeleri de yapılan operasyonlarda yakalandı. İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleşen ve faili belirlenemeyen yağma ve tehdit olaylarının da faillerinin Yakup Süt ve adamları olduğu öğrenildi.

33 KİŞİNİN İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan 55 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, 18 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ev hapsine mahkum edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 8'i adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 33 şüphelinin ise Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.