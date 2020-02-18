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Yasa dışı organ nakline son dakika baskını

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Yasa dışı organ nakline son dakika baskını
İstanbul'da yasa dışı böbrek nakli gerçekleştirmek üzere olan bir çete çökertildi. Böbrek arayan N.Ç. (47) isimli kişi, böbreğini satışa çıkaran A.Ö. (32) ile aracılar O.A. (54) ve A.K. (31) vasıtasıyla görüştü. Sahte evraklarla birinci dereceden akraba olarak gösterilen taraflar ameliyat için özel bir hastaneye başvurdu. Böbreğini satan kişinin gerçek kimliğinin A.İ. (31) olduğu ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Aracıların böbrek alıcısından 55 bin euro istedikleri, A.İ. isimli kişinin ise böbreğini 40 bin dolar karşılığı satışa çıkardığı tespit edildi. Ameliyata bir saat kala polisin düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerden N.Ç., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. O.A., A.K. ve A.İ. ise tutuklandı.
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Yasa dışı organ nakline son dakika baskını
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