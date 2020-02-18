Yüksekova ve Muş’ta 6 metre kar

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Anadolu'daki kar esareti sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ile Muş'un bazı kesimlerinde kar kalınlığı 6 metreye ulaştı. Yüksekova'nın Onbaşılar köyüne bağlı Çamdalı mezrasının yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı. Çığ tehlikesine rağmen süren yol açma çalışmaları sırasında yolun iki yanında oluşan metrelerce yükseklikteki kar yığınları ilginç görüntüler oluşturdu. Muş'ta da 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler Grup Köy yolundaki kar kalınlığı 6 metreye ulaştı. Ekipler yolu 13 gün süren çalışmayla açmayı başardı. Yolun açılmasıyla, bölgedeki köylerde yaşayan 50 öğrenci 2 hafta gecikmeli de olsa okullarına kavuştu. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de yolu 25 gündür kardan kapalı olan Çiçekli mezrasında yaşayanlar çocuklarını kar içinde 4 kilometre yürüyerek okula götürdü. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamazken Hakkari'de okullar bir gün tatil edildi.