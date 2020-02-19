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Son dakika: Otomobilden indi, gözünü açtığında kanlar içinde hastanedeydi...

Sultangazi'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Son dakika haberine göre otomobilini park ettikten sonra araçtan inen Yusuf Yılmaz isimli şahıs, gözünü hastanede açtığında kanlar içindeydi. Ne olduğunu anlamayan Yılmaz, başına gelenleri burada öğrendi. Yaşadıklarını anlatan vatandaş "Aracın arka koltuğundan bir cihaz alacaktım. Gerisini hatırlamıyorum." dedi. İşte akılalmaz olayda son dakika detaylar...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 10:14 ABONE OL
Son dakika: Otomobilden indi, gözünü açtığında kanlar içinde hastanedeydi...

Sultangazi'de apartamandan düşen beton parçası bir vatandaşı hastanelik etti. Baygınlık geçiren Yusuf Yılmaz isimli şahıs, gözünü hastanede açınca hayatının şokunu yaşadı.

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Son dakika: Otomobilden indi, gözünü açtığında kanlar içinde hastanedeydi...
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