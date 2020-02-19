Son dakika: Otomobilden indi, gözünü açtığında kanlar içinde hastanedeydi...
İstanbul Sultangazi'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Son dakika haberine göre otomobilini park ettikten sonra araçtan inen Yusuf Yılmaz isimli şahıs, gözünü hastanede açtığında kanlar içindeydi. Ne olduğunu anlamayan Yılmaz, başına gelenleri burada öğrendi. Yaşadıklarını anlatan vatandaş "Aracın arka koltuğundan bir cihaz alacaktım. Gerisini hatırlamıyorum." dedi. İşte akılalmaz olayda son dakika detaylar...